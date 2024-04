Stephen Curry recebe surpresa em casa após a eliminação dos Warriors da NBA

Stephen Curry e os Golden State Warriors foram eliminados da NBAjogos decisivos depois de perder para o Sacramento Kings em um jogo crucial. Poderia ter sido o último jogo em que Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green jogaram juntos no mesmo time.

Mas Curry recebeu uma surpresa muito agradável né após o gosto amargo da derrota para os Reis. Sua cara de surpresa e felicidade ao ver o presente deu uma volta de 180 graus após a eliminação dos Warriors na temporada da NBA.

A grande surpresa que Stephen Curry recebeu

O Guerreiros do Golden State O astro não se divertiu após o jogo contra o Sacramento, mas seu rosto se iluminou ao receber a notícia de que fará parte da seleção masculina de basquete dos Estados Unidos pelo Olimpíadas de Paris 2024.

Esta será a primeira Olimpíada de Curry, de 36 anos, tornando-o o quinto jogador a representar os Warriors nas Olimpíadas com a equipe dos EUA.

Steph certamente se sentirá em casa como treinador do Warriors Steve Kerr liderará a seleção masculina de basquete nas Olimpíadas. Kerr substitui Gregg Popovichque levou a equipe dos EUA à medalha de ouro nos Jogos de Tóquio.

Lebron James liderará a equipe que também incluirá Anthony Davis, Kevin Durant, Devin Booker, entre outros.

A seleção dos EUA realizará um campo de treinamento e jogos de exibição em Las Vegas em julho, antes de viajar para Paris.

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024 acontecerá no dia 26 de julho, com o basquete masculino começando no dia seguinte.