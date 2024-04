Steve Burns, estrela de ‘Blue’s Clues’, comenta a saga ‘Quiet on Set’

Steve Burns diz que não tinha ideia de que algo estava errado na Nickelodeon enquanto ele estava na rede – é claro, isso em meio a todas as alegações feitas em ‘Quiet on Set’.

A estrela de “Blue’s Clues” conversou com ‘Today’ sobre toda a saga… e ele diz que embora simpatize com aqueles que podem ter tido experiências ruins com Nick – ele pessoalmente não tinha conhecimento do que supostamente estava acontecendo. do fim das coisas.