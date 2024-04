Stevie J chama 50 Cent de ‘Tio Tom’ por ataques de Diddy e descreve ataque em Miami

TMZ. com

Steve J. está defendendo agressivamente seu amigo Diddy e disparando novos tiros contra 50 centavos por sua interminável trollagem sobre as batidas e investigações federais … algo que ele considera ter motivação racial.

Conversamos com Stevie na terça-feira no “TMZ Live”, e ele não se conteve, acusando 50 de tentar derrubar a comunidade negra… tanto que ele repetidamente o rotulou de “Tio Tom”.

O produtor de longa data de Bad Boy deixou claro onde reside sua lealdade e nos disse que Diddy está de melhor humor do que você esperaria, em meio à investigação federal em andamento.

Ele também compartilhou seu conhecimento em primeira mão sobre a força usada pelos agentes federais durante as batidas – na verdade, ele estava dentro da casa de Diddy em Miami quando tudo aconteceu.

Stevie diz que os federais invadiram, apontaram armas para ele e ordenaram que ele saísse com as mãos para cima… e depois o algemaram durante a busca. Ele diz que viu os agentes saírem com uma única sacola cheia de possíveis evidências.