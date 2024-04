Sue Bird endossa Dawn Staley e aprova atletas transgêneros para jogar basquete feminino

TO diálogo em torno dos atletas transgêneros no esporte tem sido uma questão sensível e complexa, sem nenhuma resolução definitiva para incluí-los perfeitamente.

No entanto, Gamecocks da Carolina do Sul treinador principal Dawn Staley acredita que estas mulheres merecem fazer parte da conversa e devem ter permissão para participar.

Enes Freedom pede que um GM da WNBA o contrateParker Johnson

Staley expressou seus pontos de vista sem rodeios: “Você está realmente se aprofundando, não é? Minha postura é esta: se você se identifica como mulher e deseja competir em esportes, você deveria ter essa oportunidade. Essa é a minha perspectiva.”

Quando pressionada ainda mais, Staley permaneceu resoluta e direta em sua resposta.

“Se essa é a pergunta que você está fazendo, então sim, com certeza. Agora os brainstormers provavelmente inundarão minha linha do tempo e me distrairão em um dos dias mais significativos para o nosso esporte. Mas estou bem com isso, de verdade.”

O que Sue Bird disse?

Os comentários de Staley foram inequívocos e repercutiram em colegas WNBA se destacarem Sue Pássaroque respondeu aos relatos das declarações de Staley com emojis de aplausos.

Brianna Turneroutra figura da WNBA, também comemorou Dawn Staley, embora seus comentários não estivessem relacionados à inclusão de transgêneros. Turner elogiou as conquistas notáveis ​​de Staley em Carolina do Sul em apenas 16 anos, transformando o programa numa potência. Ela enfatizou sua admiração pelas contribuições de Staley como jogador e treinador.

Em resposta a um comentador que tentou banalizar o seu elogio insinuando que ela poderia ser transgénero, Turner respondeu de forma assertiva, clarificando a sua identidade de género e expressando apoio inequívoco à comunidade transgénero:

“Na verdade, sou cisgênero! Meus pronomes são ela/ela, e sou um aliado orgulhoso da comunidade transgênero. Pessoas trans pertencem, ponto final.”

Toda a interação demonstrou o sentimento genuíno desses ícones do basquete feminino, com cada uma articulando claramente sua postura. Os seus esforços para promover um ambiente desportivo mais inclusivo permanecem firmes e determinados.