Suge Knight elogia Kendrick e Shames J. Cole após breve rap Beef

Os tiros de Kendrick para Drake e Cole é Futuro dar Metrô Boomin O sucesso de “Like That” valeu a pena com uma terceira semana consecutiva no topo da Billboard Hot 100 … enquanto Cole está planejando remover sua dissimulação “7 Mile Drill” do streaming.

Charlamagne Tha Deus emitiu seu “Donkey Of The Day” para todos que estão bravos com Cole por recuar contra Kendrick depois de tanta preparação… mas Suge não está sendo tão fácil com JC – chamando-o de covarde por recuar tão rapidamente.