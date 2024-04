Suki Waterhouse revela sexo do bebê com Robert Pattinson no Coachella

Casa de Água Suki teve uma grande surpresa para os fãs do Coachella… e não foi uma artista convidada – ela anunciou o sexo de seu bebê no palco.

A cantora e compositora subiu ao palco de Gobi no alardeado festival de música… tocando algumas músicas antes de fazer uma pausa para falar diretamente com seu público.

Suki começa mencionando todas as mulheres talentosas que jogaram no Coachella… recitando nomes como Sabrina Carpinteiro dar Lana Del Rey – antes de cair casualmente, ela carregava consigo sua própria “senhora incrível”.

Neste ponto, os fãs começaram a gritar – claramente entusiasmados com a revelação do gênero de Waterhouse – e, seu namorado Robert Pattinson também estava disponível para ela fazer o anúncio… de mãos dadas com Suki antes de seu show enquanto estava no festival.