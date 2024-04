Supervisor de ataques de agente do serviço secreto de Kamala Harris, fora da missão

Kamala Harris ‘ A equipe do Serviço Secreto enfrentou uma ameaça violenta esta semana, tendo que defender um de seus agentes… de um dos seus!!!

Representante do Serviço Secreto Antonio Guglielmi disse ao TMZ … por volta das 9h de segunda-feira, um agente especial do Serviço Secreto dos EUA que apoiava a saída do vice-presidente da Base Conjunta Andrews começou a exibir sinais que seus colegas consideraram angustiantes.