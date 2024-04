Suposto conjunto de diligências secretas de Beyoncé desmascarado por TikToker

Desculpe, Beyhive … parece Beyoncénão vou para Indio neste fim de semana – porque um TikToker aparentemente encontrou a verdadeira DJ Backwoods Barbie, e não é Bey!

Usuário @beysus.christ – obviamente uma Beyoncé superfã – colocou seu chapéu de detetive da internet e começou a perseguir pistas no “Quem é DJ Backwoods Barbie???” mistério, e ela postou suas descobertas online, dando a notícia gentilmente de que não acha que Bey virá para a Stagecoach.



TikTok/@beysus.christ

No clipe, Beysus diz que encontrou um usuário no Instagram que comentou sobre como estava animado ao ver DJ Backwoods Barbie em todas as postagens do IG da Barbie e em uma postagem da conta oficial do Stagecoach.

Ela diz que entrou em contato com o comentarista, que ela diz chamar a DJ Backwoods Barbie de a maior DJ country de todos os tempos, mas não confirmou ou negou se ela é Beyoncé.

Bom, @beysus.christ não desistiu aí… deparando com o Instagram para Katie Alexander – que tinha a tag @djbackwoodsbarbie em sua biografia do Instagram, mas a excluiu quando beysus entrou em contato com DM, aparentemente tentando eliminar qualquer vestígio de conexão.

Mas Katie se esqueceu de uma postagem no IG de 2014 que basicamente confirma que ela é DJ Backwoods Barbie… o que, é claro, este TikToker dedicado encontrou – praticamente provando que Alexander é o verdadeiro DJBB.

Aliás… Katie aparentemente postou uma foto em um estúdio de gravação com Snoop Dogg – exatamente o tipo de credibilidade para torná-la grande o suficiente para um cobiçado lugar no alardeado festival de música country.

Isso deve encerrar as crescentes especulações do Beyhive, a maioria dos quais estava convencida de que sua Rainha apareceria no Stagecoach neste fim de semana… depois Diplo postou a programação de seu Honky Tonk em meados de março.

Praticamente nenhuma informação estava disponível online sobre DJ Backwoods Barbie, mas a conta apresentava vários Beyoncé referências e – combinadas com outras placas, como um caminhão com o rosto de Bey estacionado no Coachella – os fãs estavam convencidos de que ela planejava ir para o deserto.