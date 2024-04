Suspensões médicas do UFC Atlantic City: Chris Weidman e Bruno Silva precisam de autorização médica

Dez lutadores precisam de autorização médica para retomar a competição após o UFC Atlantic City, incluindo o ex-campeão dos médios Chris Weidman e Bruno Silva.

Os competidores dos médios tomaram uma decisão técnica depois que um replay revelou repetidas cutucadas em Silva. Com isso, Silva precisa de autorização médica para seu olho após perder por pontos para Weidman, que precisa de uma tomografia computadorizada para ser liberado.

A vencedora do evento principal, Manon Fiorot, também precisa de autorização médica após sua vitória sobre Erin Blanchfield. A francesa foi levada às pressas para o hospital imediatamente após a vitória, o que pode significar uma disputa pelo título no peso mosca.

O UFC Atlantic City aconteceu no último sábado, no Boardwalk Hall, em Atlantic City, NJ, e foi transmitido ao vivo pela ESPN.

Aqui está a lista completa de suspensões médicas do UFC Atlantic City.

Manon Fiorot: Fiorot suspenso indefinidamente enquanto se aguarda a liberação ortopédica do braço direito e suspenso por 60 dias sem contato.

Erin Blanchfield: suspensa por 30 dias por lacerações faciais.

Joaquin Buckley: suspenso 7 dias sem contato.

Vicente Luque: suspenso 45 dias sem contato por nocaute técnico.

Chris Weidman: suspenso indefinidamente enquanto se aguarda a liberação da tomografia computadorizada da cabeça e suspenso por 30 dias sem contato.

Bruno Silva: suspenso por tempo indeterminado enquanto aguarda autorização do oftalmologista para olho esquerdo, e também suspenso por 30 dias sem contato.

Nursultan Ruziboev: suspenso por 7 dias.

Sedriques Dumas: suspenso por tempo indeterminado, aguardando autorização do oftalmologista para olho direito, e suspenso por 60 dias para KO/45 dias sem contato.

Bill Algeo: suspenso por 45 dias sem contato por nocaute técnico.

Rhys McKee suspenso por 7 dias sem contato.

Nate Landwehr: suspenso por 45 dias sem contato por laceração no couro cabeludo

Jamall Emmers: suspenso indefinidamente enquanto se aguarda a liberação do exame do neurologista e suspenso por 60 dias por KO/45 dias sem contato.

Loopy Godinez: suspenso 7 dias sem contato.

Herbert Burns: suspenso por 45 dias, com 30 dias sem contato por nocaute técnico, e suspenso indefinidamente enquanto se aguarda a liberação do exame do neurologista.

Connor Matthews: suspenso por 45 dias sem contato por nocaute técnico e suspenso indefinidamente enquanto aguarda a liberação do exame do neurologista.

Ibo Aslan: suspenso por 30 dias sem contato, suspenso indefinidamente enquanto se aguarda a aprovação do exame de tomografia computadorizada e suspenso indefinidamente enquanto se aguarda a radiografia do pé direito.

Anton Turkalj: suspenso por 60 dias sem contato por nocaute técnico, suspenso indefinidamente enquanto se aguarda a liberação da tomografia computadorizada de crânio, suspenso indefinidamente enquanto se aguarda a liberação do exame neurologista e suspenso indefinidamente enquanto se aguarda a radiografia das extremidades inferiores (tíbia/fíbia).

Jacob Malkoun: suspenso por 30 dias

Andre Petroski: suspenso por 45 dias sem contato por nocaute técnico e suspenso indefinidamente enquanto se aguarda a liberação da tomografia computadorizada de crânio.

Caolan Loughran: suspenso 7 dias sem contato

Angel Pacheco: suspenso por 45 dias sem contato por lacerações faciais, suspenso por tempo indeterminado enquanto aguarda liberação do ortopedista no tornozelo esquerdo.