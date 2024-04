Sydney Sweeney dispara de volta ao comentário de ‘Not Pretty’, produtor arrependido

O representante acrescenta: “Se destruir outra mulher é o que Carol aprendeu durante suas décadas no ramo, e ela acha apropriado passar isso para seus alunos, então isso é realmente vergonhoso. Personagem da Sra. Baum.

Os ex-colegas de Sydney também falaram em seu nome – incluindo o produtor Teddy Schwarzman , que trabalhou com Sydney em “Immaculate”. Ele respondeu a essa crítica também, dizendo que Sydney não é apenas talentosa, mas incrivelmente humilde e gentil… e uma rainha dos gritos durona também.

Como você sabe, Sydney é atualmente a garota de TI de Hollywood, com seus papéis em “Euphoria” e “The White Lotus” catapultando-a para a fama – e uma série de papéis no cinema que se seguiram desde então. Ela tem aparecido em comédias românticas e filmes de terror ultimamente… e é uma abelha muito ocupada.

Cobrimos tudo no último episódio de Podcast do TMZdisponível em todas as plataformas de podcast.