Sydney Sweeney mostra PDA com noivo enquanto pega malas no LAX

Sidney Sweeney e o noivo dela já estão parecendo marido e mulher – porque estavam todos apaixonados no aeroporto… demonstrando seu carinho para quem quisesse olhar.

A atriz e seu futuro marido, Jonathan Davino , pousaram no LAX na noite de quinta-feira… descendo a escada rolante do terminal e indo até a esteira de bagagens para pegar seus pertences. É claro que os paparazzi estavam presentes e disparando… capturando toda a jornada.

Syd e Jon estavam usando muitos PDAs enquanto se dirigiam para os carrosséis do aeroporto… e, uma vez lá, completaram tudo com um abraço aconchegante por trás.

Outra coisa sobre isso… havia algo enrolado no dedo anelar esquerdo de Jon – e embora alguns tenham especulado que é algum tipo de faixa, na verdade é apenas um elástico de cabelo.

De qualquer forma… é apenas a última saída entre eles, e à medida que a estrela de Sydney continua a crescer – ela continua a acreditar no fato de que está noiva e em um relacionamento feliz… o que temos certeza que está irritando muitos. caras que estão sedentos por ela como a mais nova bomba.

Lembre-se, houve algumas especulações de que Sydney gostava de seu colega de comédia romântica Glen Powell enquanto eles estavam promovendo “Anyone But You” no ano passado… mas como aprendemos, estava sob PR e nada além de um golpe de marketing… que Sydney aparentemente inventou.

Acontece que… ela está mais do que feliz com Jon, com quem está há anos.