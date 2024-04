Sylvester Stallone acusando extras insultuosos em ‘Tulsa King’, diretor nega

Supervisor de elenco Rosa Locke supostamente alegou que Sly e o diretor chamaram os figurantes de “feios”, “banheira de banha” e se referiram a um ator como um “cara gordo com bengala”. Uma página do Facebook para os atores de Atlanta afirma que o homem com a bengala disse o comentário ” machucar sua alma.”

De acordo com uma postagem no Facebook, Locke também afirmou que Sly disse: “Traga garotas bonitas para ficar perto de mim”.

Mas Craig Zisk , o diretor e produtor executivo da série Paramount +, disse ao TMZ… nenhum insulto desse tipo foi lançado. Ele diz que Locke, que não estava no set durante o dia do suposto encontro, escalou indevidamente os figurantes.

De acordo com Zisk, ele disse a Rose Locke que ela precisava enviar fotos – tiros na cabeça – dos extras para que combinassem com a premissa do filme, mas ele disse que ela respondeu: “Eu não trabalho dessa maneira”. Ele respondeu: “É assim que eu trabalho e todo mundo que conheço trabalha assim no elenco de extras”. Zisk diz que Locke respondeu: “Ok”, mas desistiu uma hora depois.