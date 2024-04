‘SYTYCD’ Alum Korra Obidi levado ao hospital após facada e ataque com ácido

Reproduzir conteúdo de vídeo





Alum “Então você acha que pode dançar” Encomende Obidi está em busca de informações depois de ter sido supostamente atacada em Londres por um estranho empunhando uma faca.

A dançarina nigeriana, que fez o famoso teste para ‘SYTYCD’ enquanto estava grávida em 2019, compartilhou com seus seguidores no Instagram que foi levada ao hospital depois que alguém a atacou com uma faca e jogou líquido nela – que ela temia ser ácido.

Em um vídeo enviado em seu feed na quinta-feira, Korra compartilhou as consequências do ataque… no qual ela pediu Coca-Cola a um espectador para que ela pudesse enxaguar o rosto em chamas.

O espectador então apontou o sangue na jaqueta de Korra – com o clipe posteriormente cortando para a filmagem de uma faca com o que parece ser sangue descartada no chão.

Korra afirmou que seu agressor era uma mulher de 1,50 metro de altura e pediu a seus seguidores que lhe enviassem um e-mail com qualquer informação.

Ela acrescentou … “Pessoal, estou no hospital. A segurança nas viagens não é mais um luxo, mas uma necessidade. O ácido era salicílico e tive sorte. Amo vocês.”

Korra também confirmou que uma investigação estava em andamento, sugerindo que outras pessoas também podem ter sido atacadas.

Ela disse … “Eu escapei com o melhor cenário possível e estou grata por isso. Esperando que as investigações produzam algum encerramento sobre quem é o líder de todos esses ataques.”

