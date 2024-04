Tanques de suporte de filme do filme de guerra de 2014, ‘Fury’, serão leiloados

Para superar esse desafio, a equipe de produção do filme cobriu a parte inferior do tanque com material de tela verde durante as filmagens – isso lhes permitiu adicionar o equipamento de corrida na pós-produção, garantindo que tudo parecesse real na tela.

Esses adereços foram criados pela produtora do filme e usados ​​durante as filmagens no interior do Reino Unido. Após as filmagens, os adereços foram exibidos em eventos em todo o Reino Unido antes de serem vendidos ao seu atual proprietário em 2015. O proprietário tem uma coleção particular de tanques que exibe em um museu chamado House of Tank em Wichita, Kansas.