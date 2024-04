Tata Martino explica a situação de Messi para a segunda mão dos campeões da Concacaf contra o Monterrey: Ele vai começar?

Aé antecipado pelo Entre Miaeu fãs, Lionel Messi retornou triunfante à ação depois de quase três semanas afastado devido a uma lesão muscular persistente.

Sua recuperação foi espetacular, já que ele causou um impacto imediato ao acertar o fundo da rede apenas 10 minutos depois de entrar em campo no sábado. Confronto da MLS contra o Colorado Rapids.

Messi volta, mas vence, não I Inter Miami 2-2 Colorado I MLS

A contribuição relâmpago de Messi não passou despercebido pelo seu treinador, Gerardo ‘Tata’ Martinoque deu dicas sutis sugerindo que o astro argentino seria uma parte fundamental do time titular no próximo confronto do meio da semana na segunda mão das quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf contra o Monterrey.

O prognóstico inicial de Martino, após o encontro da primeira mão, indicou que Messi pode não estar em condições de jogar o jogo crucial contra o time mexicano.

Espera-se que comece no México

No entanto, poucos compraram Avaliação cautelosa de Martinoespecialmente dada a magnitude da partida e a necessidade urgente do Inter Miami de sua figura talismã, principalmente depois de um resultado nada ideal em casa no jogo de ida, onde perdeu por 2 a 1 em casa.

“Messi começará em campo no Estádio BBVA”, Martinho observado.

“A ideia seria [to start]mas entendemos a demanda da próxima partida.

“Com Leão é o habitual que ele provoca na nossa equipa, nos companheiros, nas pessoas. O mais importante é que ele se sinta confortável, bem, solto. Sabíamos que era um risco para ele jogar o primeiro jogo com o Monterrey”.