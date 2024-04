Tax Refund Tracker 2024: Em que dia da semana o IRS costuma pagar restituições de impostos?

Cesperando pelo seu restituição de imposto pode testar a paciência de qualquer pessoa. Os dias parecem se estender indefinidamente e é natural querer saber onde está o seu dinheiro. Felizmente, existem etapas que você pode seguir para facilitar a espera e controlar o status do seu reembolso.

O Receita Federal oferece uma ferramenta útil chamada “Onde está meu reembolso?“que permite rastrear sua restituição de imposto federal. Este rastreador é atualizado diariamente, geralmente durante a noite, e você pode começar a verificar seu status 24 horas após o arquivamento eletrônico ou quatro semanas após enviar uma declaração em papel. Tudo que você precisa é o seu Seguro Social número (ou número de identificação de contribuinte individual), situação do pedido e valor esperado do reembolso.

O uso deste rastreador pode fornecer informações valiosas sobre a posição do seu retorno no processo. É um pequeno conforto, mas saber se sua devolução foi aceita, aprovada ou se o reembolso foi enviado pode ajudar a amenizar a antecipação.

Mas e as restituições de impostos estaduais? Muitos estados oferecem ferramentas online semelhantes para rastrear restituições de impostos estaduais. Vale a pena verificar se o seu estado oferece esse serviço para que você possa se manter informado nas duas frentes.

Para aqueles que ainda não fizeram o pedido, considere o envio eletrônico para potencialmente acelerar o processo de reembolso. O arquivamento eletrônico permite pagamentos mais rápidos e reduz o tempo de espera. Além disso, é relativamente fácil e conveniente.

Os benefícios do arquivamento eletrônico para sua restituição de imposto

Se você está procurando uma maneira simples de declarar seus impostos, serviços como o NerdWallet Taxes, desenvolvido pela Column Tax, oferecem um arquivamento descomplicado por uma taxa fixa. Com a promessa de reembolso máximo e processamento mais rápido, é uma opção conveniente para evitar o estresse de esperar pelo reembolso.

Lembre-se, é normal querer seu dinheiro o mais rápido possível, mas também é essencial entender o processo. O IRS não tem um calendário oficial de reembolso, mas normalmente, as devoluções arquivadas por e-mail são processadas mais rapidamente, com reembolsos emitidos em 21 dias. As devoluções em papel demoram mais, geralmente cerca de quatro semanas ou mais.

Se você ainda está aguardando seu reembolso e já faz algum tempo, pode haver motivos para o atraso. Erros na sua devolução, reivindicação de determinados créditos ou informações incompletas podem atrasar o processo. Nesses casos, entrar em contato com o IRS para esclarecimentos pode ajudar.

Embora seja comum se perguntar em que dia da semana o IRS costuma pagar as restituições de impostos, é importante observar que não existe um dia específico. Os reembolsos são processados ​​ao longo da semana e o prazo pode variar com base em fatores como método de depósito e método de reembolso. No entanto, manter-se informado e proativo pode tornar o processo mais gerenciável. Seja por meio do rastreador do IRS, do arquivamento eletrônico ou da busca por assistência, assumir o controle da situação pode aliviar a frustração de esperar a chegada do seu dinheiro.