Taylor Swift aparece em um bar com guarda-costas para uma festa de aniversário sem Travis Kelce

Taylor Swift foi vista em um gastropub local de Los Angeles, participar das festividades da festa de aniversário de alguém. Apesar dos rumoresnão havia sinal de seu namorado, Travis Kelce, durante a celebração.

Fotos e vídeos exclusivos obtidos pelo TMZ capturam a noite descontraída de Taylor em West Hollywood na noite de quinta-feira. A cantora, acompanhada por um amigo, entrou casualmente no Barney’s Beanery, onde aproximadamente sete outras pessoas estavam reunidas em uma cabine perto das janelas.

Aparentemente com o objetivo de se misturar, Taylor se misturou com uma mistura de indivíduos mais velhos e mais jovens, tentando manter um perfil discreto. No entanto, é difícil passar despercebido quando você é uma sensação no topo das paradas como Taylor Swift.

Seus guarda-costas mantiveram um olhar atento do lado de fora, não havia nenhum detalhe de segurança visível dentro do estabelecimento. Depois de passar cerca de duas horas na reunião, Taylor se despediu do aniversariante, saindo graciosamente do local