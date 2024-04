Taylor Swift apoia os chefes de Travis Kelce após o draft e aprova a escolha!

Os Kansas City Chiefs podem respirar aliviados após a primeira noite do Draft da NFL … porque sua decisão de selecionar o receptor do Texas Xavier Digno na primeira rodada consegui Taylor Swift selo de aprovação!!

A cantora de “Fortnight” aparentemente estava de olho no namorado Travis KelceOs movimentos da equipe na noite do draft … porque quando os Chiefs compartilharam um vídeo de Worthy comemorando ao ouvir seu nome ser chamado, Swift clicou no botão “curtir” na postagem do Instagram.