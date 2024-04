Taylor Swift dá uma grande dica sobre as mudanças no setlist da Eras Tour que irão encantar seus fãs

Taylor Swift raramente erra quando se trata de deixar seus fãs felizes – e agora parece que os fãs leais que comparecerão aos seus próximos shows receberão uma surpresa bem-vinda.

O mais novo álbum da cantora ‘O Departamento de Poetas Torturados‘, foi lançado em 21 de abril com alarde global, com uma série de canções de amor supostamente sobre ex-namorado Joe Alwyn e seus amigos próximos.

O vídeo de Taylor Swift que ninguém tinha visto inclui Travis Kelce dando um beijo nela enquanto cozinhava

Os fãs têm transmitido o disco sem parar, com o Spotify anunciando que o álbum é o álbum mais transmitido em uma única semana, ultrapassando 1 bilhão de streams desde seu lançamento.

É seguro dizer que é popular, e agora o jogador de 34 anos deu a entender que ela está prestes a dar vida às músicas em sua Eras Tour lançando uma colagem dela durante os ensaios.

A vencedora de 14 Grammys compartilhou o vídeo nas redes sociais que apresentava seu novo single ‘Fortnight’ no fundo do clipe do YouTube Shorts.

“Uma quinzena até Paris trazida a você pelo YouTube Shorts #ForAFortnightChallenge”, ela legendou o vídeo na quinta-feira.

Taylor Swift deixou alguns ovos de páscoa para seus fãs

Isso levou os fãs a teorizar que Rápido está se preparando para incluir essa faixa e outras do ‘The Tortured Poets Department’ em sua próxima etapa de shows na Europa, começando por Paris.

A cantora de “Cruel Summer” até mostrou aos fãs uma foto dela tocando seu violão e sentada ao seu piano exclusivo.

Mas houve algumas diferenças sutis que não passaram despercebidas por alguns fãs com olhos de águia, que notaram que os dançarinos ao fundo usavam cartolas e bengalas – uma nova adição à coreografia.

Rápido também se apoiou no que parecia ser uma placa de ‘TTPD’, que oferece uma grande pista para saber se ela está planejando levar o álbum ao palco pela primeira vez.

Depois de passar o início de 2024 na Austrália e na Ásia, Swift retoma sua turnê em Paris em 9 de maio e seus seguidores dedicados descobrirão se ela inclui uma música do TTPD no setlist.