Taylor Swift e Travis Kelce continuam curtindo a vida noturna de Los Angeles, pombinhos vistos parecendo chiques

Taylor Swift e Travis Kelce foram vistos recentemente curtindo uma noite em Os anjosalimentando ainda mais as especulações sobre a sua estadia prolongada em Califórnia.

Travis Kelce ainda não consegue acreditar que está com Taylor Swift e os Swifties adoram isso

Taylor fica em Los Angeles enquanto Travis grava programa de TV

O casal, que tem se mantido relativamente discreto, foi visto saindo do exclusivo Clube das Ruas dos Pássarosum restaurante exclusivo para membros em Oeste de Hollywood.

Rápidoconhecida por sua habilidade em se esquivar dos paparazzi, conseguiu se manter discreta, enquanto Kelce foi avistado no banco de trás do veículo.

Testemunhas descreveram o casal como “elegante e feliz” durante o passeio, acrescentando que pareciam relaxados e contentes na companhia um do outro.

Rápido34 e Kelcetambém de 34 anos, estava acompanhado por outros dois indivíduos, mantendo uma atitude discreta durante toda a noite.

O avistamento ocorre em meio ao hiato de Swift em seu contínuo Turnê Erasque está definido para ser retomado em Paris próximo mês.

Kelce, por outro lado, está ocupado com seu novo trabalho de apresentador na próxima reinicialização do “Você é mais esperto que um aluno da 5ª série?” que será renomeado como “Você é mais inteligente que uma celebridade”

O astro da NFL, conhecido por suas proezas em campo, parece igualmente à vontade diante das câmeras, abraçando esta nova aventura com entusiasmo.

Taylor e Travis estão planejando ir ao Coachella este mês?

Apesar de seus horários exigentes, Rápido e Kelce conseguiram arranjar tempo um para o outro, recentemente desfrutando de uma escapadela relaxante no Bahamas.

Fontes próximas ao casal revelaram que eles valorizam o tempo livre juntos, entregando-se a noites de cinema e momentos de qualidade em casa.

Kelceem um episódio recente de seu podcast, não conseguiu conter a felicidade com seu relacionamento com Rápido.

Ele expressou gratidão pela experiência, maravilhado com a forma como conseguiu conquistá-la, apesar de seus interesses divergentes.

Com Coachela No horizonte, o casal se prepara para mais uma aventura, planejando alugar uma casa na região para um dos finais de semana do festival para pegar Swift amigos no palco, incluindo Jack Antonoff, tempero de gelo e Sabrina Carpinteiro.