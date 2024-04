Taylor Swift e Travis Kelce deixam o set do Coachella atrás dos Biebers

TMZ. com

Taylor Swift dar Travis Kelce foram um grande momento no acoplamento de força no Coachella – e alguns outros pombinhos acompanhando-os para torná-lo um grande passeio em grupo … não são permitidas terceiras rodas.

A estrela pop saiu com força no sábado à noite no deserto – e ela tinha seu namorado ao seu lado… sem mencionar um esquadrão de aparência nova, incluindo outros casais… Justino dar Hailey Bieber estavam na mistura – assim como Sabrina Carpinteiro dar Barry Keoghan (SaBrarry?)