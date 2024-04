Taylor Swift e Travis Kelce tentam evitar os paparazzi, mas ainda assim são vistos em um encontro discreto à noite

Gdada a natureza do seu trabalho, geralmente é difícil para Taylor Swift e Travis Kelce passar muito tempo de qualidade juntos. E quando eles saem para jantar e coisas assim, eles ficam cercado por paparazzi.

Por dentro do jantar romântico de Taylor Swift e Travis Kelce em Cingapura

Na terça-feira, os dois tentaram ser sutil enquanto se dirigia para um jantar em Bird Street Club em Los Angeles. Eles conseguiram evitar fotos na maior parte do tempo, até que um fotógrafo tirei algumas fotos do interior do carro isso levou os dois para casa.

Travis Kelce e Taylor Swift aproveitando o tempo juntos em Los Angeles

Segundo uma fonte com Nós semanalmente, o casal vem tentando relaxar ultimamente enquanto mora na cidade. Os dois têm mais tempo livre do que o normal, pois Kelce está descansando durante a entressafra e Swift está se preparando para uma turnê europeia isso começa em maio.

Swift e Kelce têm aproveitado o tempo juntos, especialmente longe das pressões de suas carreiras. Isso mudará em breve, quando Swift sair em turnê e a temporada da NFL reiniciar.

Por enquanto, eles tentarão evitar ao máximo os paparazzi e aproveitar a vida juntos.