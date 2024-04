‘Taylor Swift está tão fora de seu alcance’, Claudia Oshry sobre Travis Kelce

Ta relação entre a estrela pop Taylor Swift e Travis Kelce tem despertado interesse e intriga desde Rápido foi flagrado em um Chefes de Kansas City jogo em setembro de 2023. O casal, conhecido por suas carreiras de destaque em áreas muito diferentes, desde então tem sido visto frequentemente junto, alimentando o fascínio dos fãs e o frenesi da mídia.

Swift e Kelce sindicato gerou debates sobre compatibilidade, com celebridades da internet Claudia Oshry comentando em uma entrevista recente com Página seis no descompasso intelectual que ela percebe entre os dois. Descrevendo Swift como o “mente da geração“e Kelce como”bobo e pateta,” Oshry expressou que esse contraste é o que torna seu relacionamento tão atraente para o público.

https://www.youtube.com/watch?v=SzQl9fslJM4

Jackie Oshry, co-apresentadora do podcast ‘O brinde‘ com sua irmã Claudia, ecoou esse sentimento, sugerindo que cada um pertence a “ligas separadas“o que aumenta o fascínio. Ela observou que fãs de ambos os lados podem discutir quem é superior, mas são suas diferenças que os tornam interessantes juntos.

Amor e vida sob as lentes

Apesar do escrutínio contínuo e críticas ocasionais, o casal demonstrou resiliência no apoio público um ao outro. Isto inclui participar de eventos significativos nas agendas uns dos outros, comprovando sua compromisso apesar de suas vidas ocupadas.

O próprio Kelce enfrentou atenção indevida dos paparazzi, agravado por sua associação com Swift. Ele expressou seu frustração com fontes de mídia não confiáveis, destacando particularmente um incidente relatado incorretamente envolvendo ele e uma estrela da NFL Christian McCaffrey no Nobuum popular local para jantar de celebridades.

À medida que ambos continuam a navegar nas suas carreiras exigentes, a sua relação continua a ser uma prova do apoio mútuo em meio aos desafios de viver aos olhos do público.