Taylor Swift ‘lamenta’ a morte de Roberto Cavalli: Que looks icônicos para The Eras Tour o estilista criou?

Ta morte do lendário designer Roberto Cavalli atingiu o mundo da moda com um impacto sísmico, pois vários músicos e fashionistas – incluindo Taylor Swift – lamentar a morte do visionário criativo.

Cavalli morreu aos 83 anos em 12 de março, com a agência de notícias italiana ANSA informando que ele morreu em sua casa em Florença, Itália, após uma longa doença.

Seu trabalho significa que seu legado como um dos designers masculinos que empodera as mulheres, ajudando-as a se destacar em grandes ocasiões, permanece imaculado.

Cavalli foi reconhecido como um dos maiores contribuidores da moda graças à sua capacidade de misturar diferentes tipos de estampas e tecidos nas roupas. Este estilo particular levou-o a colaborar com diversas artistas femininas de renome, que ao longo dos anos ficaram fascinadas pelo estilo único do designer italiano.

Swift, conhecida por suas roupas ousadas e pelo desejo de criar looks personalizados no palco, foi instantaneamente cativada pelos designs de Cavalli. A colaboração deles começou no prêmio Grammy no ano passado, quando Taylor usou um costume Roberto Cavalli desenho no tapete vermelho.

Os melhores looks de Roberto Cavalli usados ​​por Taylor Swift

Ele e sua empresa criaram vários looks icônicos para Swift ao longo dos anos, incluindo o vestido ‘Sparks Fly’.

Rápido também deu início ao seu tão aguardado Turnê Eras em março de 2023 em Glendale, AZ, usando três looks cápsula de alta costura customizados criados pelo Roberto Cavalli Atelier.

Inspirado na representação da turnê como uma viagem pelas diferentes épocas da música de Taylor, Puglisi desenhou uma coleção cápsula Roberto Cavalli Couture feita de vestidos de joias ricos em preciosos bordados de cristal Swarovski e enfeites intrincados, cada peça exigindo mais de 170 horas de cuidadoso artesanato. por artesãos qualificados.

Há outros vestidos usados ​​por Swift, como o macacão assimétrico com cobra vermelha da Reputation, que entrará em seu livro de looks icônicos.

Mas o minivestido personalizado Roberto Cavalli com franjas douradas claras – totalmente bordado com babados dourados claros de franjas briolette com camadas horizontais em zigue-zague por todo o corpo – continua sendo um dos melhores.