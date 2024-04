Taylor Swift provoca um grande 2024: muitas coisas interessantes pela frente

Taylor Swiftestá no auge de sua carreira e ela não mostra absolutamente nenhum sinal de desaceleração ao declarar que ainda há mais por vir quando conquistou o prêmio de Artista do Ano no iHeartRadio Music Awards.

RápidoA temporada 2023/24 de 2024 a viu embarcar em uma turnê Eras Tour, produzir um filme recorde dessa turnê, ganhar vários prêmios Grammy, tornar-se a Personalidade do Ano da Time e até mesmo formar um relacionamento com o Chefes de Kansas City‘ Travis Kelce.

Ela encontrou tempo para fazer tudo isso enquanto voava regularmente ao redor do mundo para se apresentar diante de milhares de fãs apaixonados, da Califórnia ao Brasil, Singapura e França em breve também, mas ela está ansiosa por mais.

“Ei! Queria agradecer muito a todos que votaram neste prêmio”, Rápido disse no clipe porque ela não pôde comparecer. “iHeart, você também me apoiou incrivelmente ao longo de toda a minha carreira, mas especialmente este ano foi espetacular.

“Sabe, para os fãs, cabe totalmente a vocês escolher como passar o seu tempo, a quais shows vocês querem ir, que música vocês querem que faça a trilha sonora da sua vida. essas escolhas, estou muito, muito, muito grato por isso.”

Ela acrescentou: “Então, obrigada por votar em mim para esta incrível homenagem – artista do ano”, concluiu o discurso pensativo da cantora e compositora. “Estou tão impressionado e agradecido e mal posso esperar para continuar me divertindo com vocês, porque temos muitas coisas interessantes chegando. Muito obrigado.”

Próximo álbum de Taylor Swift: Quais são os detalhes?

Rápido dominou as indicações no iHeartRadio Music Awards, liderando com nove delas e ganhando três prêmios.

Mas talvez a notícia que seus fãs mais desejavam fossem mais detalhes sobre seu próximo álbum, que será lançado em 19 de abril, e a cantora de 34 anos não os decepcionou.

“Temos tantas coisas interessantes pela frente”, Rápido disse sobre o próximo álbum. “Continuo com a turnê e, o mais importante, tenho um novo álbum chamado The Tortured Poets Department, que será lançado em 19 de abril. Mal posso esperar para compartilhá-lo com vocês.”

Este é seu primeiro álbum original desde Midnights em 2022 e o quarto desde 2020 junto com Folklore e Evermore também, mostrando o intenso ritmo de trabalho e a reviravolta que ela realmente tem.

Mas, no geral, é seu oitavo conjunto de gravações desde que a Covid-19 forçou o mundo ao confinamento enquanto ela continua lançando seus formatos “Taylor’s Version”.

Seu último álbum será produzido pelo selo Republic e Rápido descreveu-o como seu álbum “lifeline”, com 16 músicas e colaborações com Post Malone e Florence e a Máquina.

Ela também disse que o álbum é algo que ela “realmente precisava” fazer, enfatizando a importância de seu talento como compositor.