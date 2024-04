Taylor Swift torce pela mais nova arma rápida dos Chiefs, Xavier Worthy

EUparece Taylor Swift está demonstrando um pouco de amor pelo Chefes de Kansas City‘último recruta! Em 25 de abril, wide receiver Xavier Digno, 20, foi oficialmente convocado pelos Chiefs, e um clipe emocionante do momento em que ele descobriu foi compartilhado pela equipe da NFL. O vídeo mostrou Worthy radiante de alegria enquanto seus entes queridos aplaudiam ao seu redor.

Os Chiefs legendaram o vídeo do Instagram com: “O momento em que @worthyyy se tornou um chefe de Kansas City”, e chamou a atenção de ninguém menos que a própria Swift, que atualmente está namorando o tight end do Chiefs, Travis Kelce.

A reação de Xavier Worthy ao se juntar a Patrick Mahomes no Kansas City Chiefs

O draft veio logo após o desempenho impressionante de Worthy no NFL Scouting Combine de 2024, onde ele bateu um recorde de corrida de 40 jardas em apenas 4,21 segundos. Com esta nova adição, Swift também passou a fazer parte da família Chiefs, e sua presença não passou despercebida.

Quarterback do Chiefs Patrick Mahomes reconheceu o burburinho que Swift gerou para o time, especialmente com suas frequentes aparições em seus jogos. Isso solidifica ainda mais sua ligação com o time, e fica claro que seu apoio é valorizado e reconhecido tanto pelos jogadores quanto pelos torcedores.

A jornada de Xavier Worthy ganha aplausos de Taylor

Além de seu apoio aos Chiefs, não é segredo que Swift ocupa um lugar especial no coração de Travis Kelce. Na verdade, Kelce tem sido aberto sobre sua admiração pela música de Swift, até mesmo ouvindo sua faixa inédita “TTPD” antes de seu lançamento oficial. Uma fonte próxima a Kelce revelou que ele sempre fica maravilhado com seu talento e arte.

O vínculo entre Swift e Kelce parece se estender além de suas carreiras individuais, à medida que continuam a apoiar-se mutuamente em seus respectivos empreendimentos. É evidente que o relacionamento deles adiciona uma camada extra de entusiasmo tanto para os fãs dos Chiefs quanto para os fãs de Swift. Com a adição de Worthy à equipe e o apoio contínuo de Swift, fica claro que há muita positividade e expectativa em torno do Kansas City Chiefs nesta temporada.

À medida que a nova temporada se aproxima, será interessante ver como o talento de Worthy contribui para a equipe e como Swift continua a mostrar seu apoio dentro e fora do campo.