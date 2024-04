Técnico de Charles Oliveira gosta da luta de Conor McGregor pela revanche de Islam Makhachev após o UFC 300

SÃO PAULO — Charles Oliveira esperava revanche do campeão peso leve do UFC, Islam Makhachev, após nocautear Beneil Dariush em junho de 2023, mas há cenário em que ele faça outra luta após o UFC 300 em vez de brigar pelo cinturão.

Oliveira encontra Arman Tsarukyan no dia 13 de abril em Las Vegas, e Diego Lima, seu empresário e treinador principal da Chute Boxe, explicou ao MMA Fighting porque prefere enfrentar Conor McGregor na disputa dos meio-médios em vez de marcar uma revanche com Makhachev após o enorme programa pay-per-view.

“Seria ótimo lutar contra McGregor”, disse Lima. “McGregor fez história.

“Profissionalmente falando, [fighting him] seria incrível. Se tivéssemos a oportunidade de lutar contra o McGregor no meio-médio depois dessa luta, lutaríamos com o McGregor. Mas e o cinto? OK, depois disso lutaremos o cinturão, se Deus quiser. Mas sabemos que com McGregor a criatura tornou-se maior que o criador. Sabemos que se surgisse a oportunidade, McGregor já cogitava essa luta. Se realmente tivéssemos esta oportunidade, é essa que queremos.”

Lima revelou que McGregor mandou uma mensagem privada para Oliveira no passado, pedindo a Oliveira que esperasse seu retorno em vez de enfrentar Makhachev, mas a equipe de Oliveira decidiu não fazê-lo porque o astro irlandês ainda estava se recuperando de uma fratura na perna.

Com McGregor finalmente se preparando para retornar em 2024, a equipe de Oliveira gosta da ideia agora.

“O cinturão é uma certeza depois de vencer McGregor”, disse Lima. “De jeito nenhum vencemos o McGregor e não lutamos pelo cinturão a seguir. É um após o outro.

“McGregor realmente quer lutar [International] Semana da Luta. Quem sabe? Claro, uma luta de cada vez. Arman é super resistente, muito bom. Charles está 100% focado em Arman e não pensa em Makhachev ou McGregor. Eu também. Estou apenas assistindo as lutas do Arman, trabalhando em uma estratégia para o Arman. Eu não começaria a assistir as lutas de McGregor ou Makhachev hoje. Eu não estou fazendo isso. Mas pensamos sobre isso.”

O técnico da Chute Boxe disse considerar Tsarukyan um adversário mais duro que McGregor, mas imagina que o “do Bronx” pare os dois em pé.

“Charles não luta para não perder, ele luta para vencer. Há uma diferença enorme”, disse Lima. “Vemos grandes campeões chegando lá e começando a lutar para não perder. Você vê lutas feias, brigando para marcar pontos e travando lutas feias. Charles só entra para vencer, para nocautear ou finalizar. Com isso, infelizmente, ele se expõe e é derrubado, porque vai em frente.

“Nossa ideia contra Arman é ser o mais inteligente possível. O Charles tem mais alcance, então quero usar esse alcance e a movimentação dele para buscar o nocaute ou finalização na hora certa. Não queremos ir longe. ‘Que rodada vai ser?’ Estou estudando isso porque o desempenho do Arman cai. Sempre estudamos nossos oponentes. … Vimos muitas lutas do Arman. Muito explosivo, muito forte, rápido. Ele se movimenta muito e gosta de mandar aquele jab para seguir com uma direita forte, e a nossa ideia é nocauteá-lo em pé e finalizá-lo no chão. Acredito muito no Charles por nocaute. Mas tudo pode acontecer.”

Potencialmente enfrentar McGregor ainda este ano significaria tirar o confronto de Michael Chandler, que treinou no O Lutador Final 31 contracenou com “The Notorious” e esperou pacientemente o retorno de McGregor.

Mas Lima acha que mudar os planos faria mais sentido para todos os envolvidos – exceto Chandler.

“É uma merda, certo? Com todo o respeito ao Chandler, não vou tirar nada dele, mas qual é a história dele no UFC? Quantas lutas ele fez no UFC?” Lima disse. “Claro que ele vende, ele tem nome, concordo com isso, mas… [Justin] Gaethje, [Dustin] Poirier, Charles, Makhachev, todos fizeram mais que Chandler no UFC. Muito mais. Então não sei se essa luta vai vender.

“Chandler continuou esperando por McGregor e as pessoas se esqueceram de Chandler. Respeitosamente, ninguém sabe que ele existe. O Arman está em alta, o Gaethje também, o Poirier fez essa luta. F***, olha a luta do Poirier. Poirier acabou de ter uma luta incrível. Sou fã dele. Chandler, coitado, está sentado e esperando. Ele nunca ganhou três seguidas [in the UFC], nunca chegou perto — OK, ele lutou por isso, mas nunca conquistou o cinturão. Ele está desaparecido.

“Enquanto isso, as pessoas estão trabalhando. Gaethje está provocando guerras, Poirier está desencadeando guerras, Charles está desencadeando guerras, Arman está desencadeando guerras, Makhachev está desencadeando guerras. Infelizmente, isso faz com que essa luta entre Chandler e McGregor venda cada vez menos porque será tudo sobre McGregor e nem um pouco sobre Chandler. … Charles vende mais do que Chandler. Se Charles lutasse contra McGregor agora, porra, na minha opinião, isso pararia o mundo das lutas. Isso iria parar com isso.

Se um dia os dois ex-campeões se enfrentarem, Lima verá seu protegido acabar com McGregor com socos, embora a lógica indique que usar seu jiu-jitsu seria uma estratégia mais inteligente.

“Honestamente, com todo o respeito a McGregor, que é um lutador incrível, acredito que Charles o nocauteou”, disse Lima. “Todo mundo fala sobre como seria inteligente derrubá-lo. Concordo com você, mas a luta começa em pé, e Charles está com as mãos muito, muito pesadas agora. As mãos de Charles são incríveis.”