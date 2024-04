Técnico: Israel Adesanya está ‘muito chateado’ por não lutar no UFC 300

Israel Adesanya perdeu a chance de lutar em um dos maiores cards da história do UFC e não ficou feliz com isso.

O evento UFC 300 de sábado apresenta uma escalação repleta de vários campeões atuais e ex-campeões. Mas Adesanya, que já conquistou duas vezes o título dos médios do UFC, não é um deles. Adesanya já havia dito que queria lutar contra o campeão Dricus du Plessis, mas du Plessis não conseguiu comparecer ao encontro de 13 de abril após uma batalha de cinco rounds com Sean Strickland no UFC 297 em janeiro passado.

Du Plessis confirmou que tomou a decisão de não lutar contra Adesanya no UFC 300, e essa decisão irritou “The Last Stylebender”, segundo o empresário Tim Simpson.

“Israel ficou muito chateado por ele não ter feito isso”, disse Simpson sobre Adesanya em A hora do MMA. “Israel, uma espécie de discussões simultâneas sobre [him and fellow Simpson client Leon Edwards]então eu pensei, ‘Puta merda, um deles vai acabar [not being on the card].’ Ele estava pronto para ir. Eu não acho que eles teriam feito as duas coisas. Teria sido ótimo. … Ele estava pronto, ele estava dentro. [Du Plessis for the belt] era nisso que eles estavam trabalhando.

“Acredito que Dricus não estava pronto. Acho que ele passou por algum tipo de procedimento depois da última luta. Novamente, isto é o que foi divulgado publicamente por Israel e [coach] Eugênio [Bareman]. Mas sim, ele realmente queria isso. Ele estava perturbado. Ele queria estar aqui e fazer isso, ele realmente queria fazer isso. Ele adora grandes momentos, a luta pelo título voltando. Aquele chegou ao fim, eu diria, algumas horas antes de anunciarem [Jamahal] Colina e [Alex] Pereira, eu estava mandando mensagem [UFC executive] Caçador [Campbell] e não consegui fazer isso do lado de Dricus, mas Izzy estava pronto para ir.

Quando foram informados de que du Plessis não estava disponível, a equipe dos Simpsons considerou planejar uma luta trilogia com o rival de longa data de Adesanya e atual campeão dos meio-pesados, Alex Pereira, mas nenhuma discussão realmente ocorreu.

Simpson continua confiante de que Adesanya pode marcar uma luta pelo título contra du Plessis no próximo card do UFC 305, em 17 de agosto, em Perth. Mas ele espera esperar que isso se torne oficial enquanto o UFC finaliza sua próxima onda de pay-per-views.

“Com sorte”, disse Simpson sobre Adesanya finalmente enfrentando du Plessis. “Acho que os dois são – obviamente, o grande desta semana – acho que eles vão anunciar os locais, mas processualmente eles gostam de anunciar as lutas em ordem cronológica.

“Então eu acho que eles têm que fixar tudo o que está acontecendo em junho, tudo o que está acontecendo em julho, e depois ir para agosto, mas não vejo por que você não faria isso. Os dois caras dizem que estão interessados, faz sentido. A África do Sul fica muito perto de Perth – é um voo direto.”

Adesanya está saindo de um hiato autoimposto após uma decepcionante derrota para Strickland em setembro passado, que lhe custou o cinturão dos médios. Independentemente disso, Simpson está confiante de que seu cliente pode voltar atrás na disputa pelo título, especialmente porque ele acredita que há apoio mais do que suficiente para a disputa pelo rancor.

“É óbvio, não?” Simpson disse. “O ódio é tão visceral online. É muito mais fácil ouvir negatividade online do que ouvir positividade. Mas acho que se você pudesse de alguma forma fazer uma pesquisa na vida real, a grande maioria das pessoas diria: ‘Sim, essa é a luta certa.’ Online, é fácil focar no negativo. Claro, essa opinião pode ser ouvida, mas acho que a opinião real dos fãs de luta, das pessoas interessadas, seria esmagadoramente: é Adesanya, certo?