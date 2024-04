Terrell Suggs supostamente brandiu arma e ameaçou matar um homem durante uma briga no Starbucks

TMZ Esportes aprendeu Terrell Suggs A prisão na terça-feira resultou de um incidente em março no qual ele supostamente brandiu uma arma e ameaçou matar um homem durante uma discussão em um Starbucks em Scottsdale, Arizona.

De acordo com os documentos judiciais que obtivemos, a altercação aconteceu em um drive-thru na cafeteria por volta das 12h28 do dia 10 de março.

Nos documentos, as autoridades dizem que Suggs passou pelo orador da ordem… e quando deu ré em seu Range Rover para remediar a situação, ele fez contato com o veículo de outro homem.

No entanto, quando Suggs estava prestes a deixar a área… ele supostamente despistou o homem – o que as autoridades dizem ter dado início a outra discussão verbal.

Segundo os documentos, o homem xingou Suggs, antes que o ex-astro da NFL o desafiasse para uma luta. O ex-pass rusher do Baltimore Ravens então supostamente chamou o homem de “cracker p *** y ass”, antes de acrescentar: “Eu vou matar sua bunda”.

Quando Suggs saiu para sair, as autoridades dizem que ele mostrou uma arma preta na mão esquerda, do lado de fora da janela do motorista.