Tesla quase submerso enquanto dirigia pelas inundações em Dubai

Elon Musk não está apenas construindo carros – ele parece estar no negócio de submarinos também… é o que indica este vídeo de um Tesla dirigindo por vários metros de água.

Um novo vídeo mostra o interior de um dos EVs de Elon enquanto ele dirige sob a chuva enquanto Dubai sofre inundações torrenciais… e a água sobe cada vez mais do lado de fora. A certa altura… o dilúvio cobre todo o para-brisa, cortando quase toda a visibilidade.

No final das contas, eles conseguem chegar ao outro lado com sucesso… e o vídeo do que parece ser o mesmo carro cortando a água também está online, visto apenas de uma visão aérea.