The Rock ameaça árbitro e WWE tem que silenciar WrestleMania 40: Eu não estou brincando

Tele energia eletrizante de Wrestlemania 40 foi momentaneamente amortecido como uma lenda do wrestling A rocha, em seu aguardado retorno aos ringues após 11 anos, gerou polêmica com um desabafo dirigido a um árbitro. Juntando-se ao Campeão Universal da WWE Roman Reigns, The Rock enfrentou adversários formidáveis Cody Rodes e Seth Rollins no evento principal na primeira noite.

O confronto, repleto de poder estelar, inicialmente se desenrolou em um ritmo constante antes de explodir no espetáculo emocionante que os fãs esperavam ansiosamente.

WWE comemora com este vídeo épico um recorde que supera em muito a NBA, NFL, MLB e NHL combinadasTwitter

O incidente com o árbitro

No entanto, em meio à ação cheia de adrenalina, todos os olhares se voltaram para A rocha enquanto ele dirigia palavras acaloradas ao árbitro Chad Patton. Em um momento tenso capturado em transmissão ao vivo, The Rock instruiu o oficial a não excluir ninguém sob ameaça de demissão.

“Não estou brincando”, observou ele

Este último incidente surge na sequência de relatórios anteriores que sugeriam insatisfação dentro WWE sobre o uso de linguagem explícita por The Rock durante suas promoções.

Surgiram especulações sobre um suposto memorando que circulou entre as estrelas da WWE, enfatizando a importância de aderir às diretrizes do PG tanto na televisão quanto nas plataformas de mídia social.

SEScoops.com, um meio de comunicação de luta livre respeitável, lançou luz sobre preocupações internas em relação a um duplo padrão percebido, com alguns dentro da organização questionando por que The Rock parecia isento das mesmas expectativas colocadas em outros talentos.