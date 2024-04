The Rock e Ryan Reynolds se enfrentaram em ‘Red Notice’, Tardiness to Blame

A rocha entrei em uma briga com Ryan Reynolds enquanto eles estavam trabalhando juntos em um filme anos atrás – e embora não tenha sido uma briga explosiva como foi sugerido, foi uma coisa real.

Fontes de produção com conhecimento direto do incidente disseram ao TMZ que Ryan – que foi o protagonista do filme de ação de 2021 “Red Notice”, ao lado de The Rock e Gal Gadot -, de fato, confrontou Dwayne enquanto filmavam em 2020… no auge da pandemia.

Enquanto O envoltório – que relatou isso pela primeira vez – afirmou que foi uma “grande briga” que eles tiveram… nossas fontes dizem que não foi tão dramático, mas que RR teve uma conversa com seu colega de elenco.

Disseram-nos que há alguma verdade na noção de que Ryan estava chateado, The Rock estava repetidamente atrasado para o set … algo que veio à tona quando Ryan falou com ele sobre isso, que nos disseram que estava afetando o cronograma de filmagem e a produção em geral durante um período complicado.

Lembre-se… no auge da COVID, os sets de filmagem tinham protocolos rígidos que dificultavam a filmagem como estão – então, com The Rock ficando para trás, nossas fontes dizem que isso eventualmente se tornou um problema.

De qualquer forma… fomos informados de que os dois homens conversaram e que Dwayne voltou ao trabalho no dia seguinte – as filmagens continuaram sem maiores problemas. Disseram-nos que Ryan e The Rock não deixaram seu momento de cabeçada atrapalhar as coisas … eles continuaram com o filme e pressionaram depois.

Quanto à situação actual… uma fonte com conhecimento directo diz-nos que tudo está bem – e que qualquer preocupação que houvesse na altura foi tratada profissionalmente. Mais importante ainda, fomos informados de que o bate-papo deles não torpedeou o filme. Quanto ao número exato de horas que The Rock supostamente se atrasou… nossas fontes dizem que foi muito exagerado.

Você pode perceber o fato de que ‘Red Notice 2’ está supostamente em desenvolvimento com a Netflix … já que foi um grande sucesso para a gigante do streaming e ainda detém um grande recorde lá.

FWIW, The Rock está sendo acusado de repetidos atrasos em um novo filme em que está trabalhando para a Amazon… mas o estúdio negou categoricamente isso, dizendo ao The Wrap que não houve problemas no set como resultado de The Rock, e que eles estavam gratos por tê-lo a bordo como parceiro.