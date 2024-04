The Rock evitou lesões graves durante a primeira noite da WrestleMania

COs fãs do WE observaram recentemente um momento durante a WrestleMania onde A rocha evitou por pouco uma lesão potencialmente fatal.

Fazendo um retorno triunfante à WWE após oito anos, The Rock se juntou ao primo Reinados Romanos para uma partida de tag team altamente antecipada contra Seth Rollins e Cody Rhodes.

A excitação era palpável quando The Rock fez sua entrada eletrizante no Lincoln Financial Field. No entanto, a partida tomou um rumo dramático quando ele foi acidentalmente atingido por uma lança de seu companheiro de equipe, Reigns.

Mas mesmo antes deste momento de alta energia, A rocha encontrou um quase acidente com um ferimento grave. Nos primeiros minutos da luta, o lutador de 51 anos desferiu um golpe baixo deliberado em Rollins, que já estava caído no tatame.

Ao executar o movimento, The Rock perdeu o equilíbrio e tropeçou, parecendo torcer a perna em um ângulo estranho, colocando uma tensão significativa no joelho esquerdo.

O Rock teve sorte

Felizmente, The Rock saiu ileso deste incidente. No entanto, fãs mais atentos notaram o quase acidente e expressaram descrença com o quão perto ele esteve de potencialmente romper o ligamento cruzado anterior (LCA).

Aos 51 anos, tal lesão poderia ter significado o fim da carreira de The Rock luta livre carreira.

“Não consigo imaginar a carreira dele terminando devido a esse incidente”, comentou um fã, enquanto outro sugeriu: “The Rock precisa de um dublê”.

Preocupações sobre o bem-estar de The Rock também foram expressas pelos fãs, com comentários como “Achei que ele estourou o ligamento cruzado anterior” e “Ele quase estourou a perna”.

Apesar do susto, The Rock conseguiu se recuperar do erro, executando um Rock Bottom em Rhodes antes de selar a vitória com seu movimento People’s Elbow.

A vitória de Rock and Reigns preparou o cenário para uma intensa luta pelo título na noite de domingo entre Reigns e Rhodes, que agora será disputada sob as Regras da Linhagem após os eventos eletrizantes de Wrestlemania.