The Rock NÃO endossará Joe Biden novamente, infeliz com o estado da América

A rocha não está satisfeito com a América de hoje e NÃO apoiará Joe Biden … enquanto o Presidente disputa um segundo mandato na Casa Branca.

Lembre-se, Johnson, com influência sobre centenas de milhões de fãs, deu o seu apoio a Biden antes das eleições de 2020… uma grande conquista na altura para o candidato presidencial.

Biden, que está a debater-se com índices de aprovação na sarjeta (56% dos americanos desaprovam o desempenho profissional do POTUS) e com fracos números nas sondagens, certamente poderia usar a ajuda… mas ela não virá. Pelo menos, não da lenda da WWE.