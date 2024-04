‘The Rock parecia bem lá esta noite’: Daniel Cormier, lutadores profissionais reagem à noite da WrestleMania 40

The Rock retornou ao círculo quadrado na primeira noite da WrestleMania 40 na noite de sábado na Filadélfia e marcou o pinfall sobre Cody Rhodes no evento principal de tag team que empilhou as cartas para Rhodes no domingo.

Também conhecido como o astro de Hollywood Dwayne Johnson, The Rock e seu parceiro Roman Reigns – o campeão universal da WWE – derrotaram Rhodes e o campeão mundial dos pesos pesados ​​​​Seth Rollins. Isso significa que quando Reigns defender seu título contra Rhodes na luta principal da segunda noite, será sob “Regras de Linhagem”; em outras palavras, vale tudo no confronto.

Enquanto o UFC estava de volta ao APEX para o UFC Vegas 90 – que viu Brendan Allen derrotar Chris Curtis em um evento principal selvagem por decisão dividida – lutadores profissionais, tanto do passado quanto do presente, assistiam à primeira noite do doubleheader da WrestleMania com grande interesse, incluindo o ex-campeão mundial de duas divisões Daniel Cormier.

Veja como “DC” e outros lutadores profissionais reagiram a alguns dos grandes momentos da noite de sábado.

Isso é #wrestlemania e estou animado para ver meu homem @a rocha faça o que ele quer no círculo quadrado.

Wrestling é legal mais uma vez.

Me traz lembranças de quando era um menino andando 10 km para assistir apenas um show de uma hora pela janela. Cara, que vida e que reviravolta nos acontecimentos.

Vamos Rock. pic.twitter.com/8OIF2b00th -Themba TL Gorimbo (@TheAnswerMMA) 7 de abril de 2024

Caramba, que partida, não sei se Sami foi o cara que acabou com o reinado de Gunther! #WrestleMANia -Daniel Cormier (@dc_mma) 7 de abril de 2024