Thiago Alves estava basicamente aposentado até o BKFC convocar a luta de Mike Perry: ‘O dinheiro fala’

Ao que tudo indica, Thiago Alves achava que sua carreira de lutador estava encerrada.

Depois de nocautear Uly Diaz para se tornar campeão dos médios do BKFC em 2021, o veterano brasileiro, agora com 40 anos, não recebeu uma oferta que o motivasse o suficiente para lutar novamente. Com seu foco mudando para o coaching, já que hoje é um dos principais instrutores do American Top Team na Flórida, Alves nunca se aposentou, mas também não esperava competir novamente.

Tudo mudou quando o BKFC ligou com um grande pagamento e a chance de enfrentar Mike Perry no KnuckleMania IV no sábado.

“Estou sempre ativo”, disse Alves ao MMA Fighting. “Estou seis dias por semana no American Top Team trabalhando com atletas de alto nível. É importante ficar em forma para poder mostrar que o que você está tentando dizer realmente funciona. Quando você consegue realmente aplicar o que está falando, é sempre mais fácil. Então estou sempre em forma, sempre treinando.

“Eu não estava treinando com a mente lutadora. Essa parte da minha carreira estava encerrada, mas o BKFC literalmente me ligou na segunda-feira, voltando da Arábia Saudita [after the PFL vs Bellator card] e eles me fizeram uma oferta que eu não pude recusar. É tipo, tudo bem, acho que é hora de voltar lá! Aqui estamos.”

Alves silenciosamente se afastou da competição ativa porque não achava que outra oferta surgiria para fazer valer a pena lutar novamente. Ele estava completamente decidido em sua nova vida ajudando lutadores como Dustin Poirier e trabalhando ao lado de outros treinadores como o ex-campeão do WEC Mike Brown.

Ele nunca fez nenhum anúncio digno de manchete sobre a aposentadoria porque Alves estava sempre aberto para negócios nas circunstâncias certas.

“Tive grandes coisas acontecendo fora das lutas”, disse Alves. “Treinamento. Sou diretor de MMA de uma plataforma de treinamento online chamada Life Training, onde você pode aprender o que quiser com profissionais de alto nível da área, então eu tinha isso. Minha vida familiar também foi ótima. Então eu não estava planejando [fighting anymore]mas, novamente, eu nunca fechei realmente aquela porta.

“Sempre senti que tinha mais um em mim. Pelo menos mais um em mim.

Embora voltar a enfrentar Perry nunca tenha estado nos planos de Alves a longo prazo, ele não está dizendo que esta luta será a última. Sábado pode ser a última vez que compete, mas Alves promete que está sempre aberto a potenciais ofertas, e foi assim que o acordo com o BKFC foi negociado.

“O dinheiro fala”, disse Alves. “Você sempre pode usar algum dinheiro extra em sua conta bancária, especialmente hoje. É importante permanecer ativo. É importante permanecer aberto às oportunidades. Eu não estava planejando isso, não estava esperando por nada. Aconteceu de cair no meu colo, então estou pronto, estou animado. Vou lá e mostrar como é o ‘Rei da Violência’”.

Apesar de quase três anos de intervalo entre as lutas, Alves tem uma grande vantagem para ajudá-lo a se preparar para Perry de uma forma que alguns dos adversários anteriores de Perry nunca fizeram.

Com duas lutas corpo-a-corpo já no currículo, Alves sabe o que é bater e ser atingido naquele ringue do BKFC, algo novo para lutadores como Michael Page e Luke Rockhold quando aceitaram desafio semelhante com Perry.

“Fui testado em batalha”, disse Alves. “Eu sei o que é preciso para vencer dentro desse círculo quadrado. Estou animado. Estou realmente animado. Foi uma longa jornada para voltar lá. Sempre senti que faltava alguma coisa, a motivação extra no meu dia a dia, e é o momento perfeito. Gostaria de ter um pouco mais de antecedência para poder me preparar mais, mas oito semanas são suficientes.

“Já tenho experiência. Eu sei o que é preciso. Ele não vai lutar contra alguém que está apenas em busca de um grande pagamento. Ele vai lutar com um cara que já esteve lá, fez isso, e eu vou lá e faço de novo.”

Muito antes de serem escalados para trocar socos com os nós dos dedos, Alves já enfrentou Perry no UFC.

Em 2017, Alves deveria enfrentar Perry em um card do UFC Fight Night em Pittsburgh, mas um furacão atingiu a Flórida e impediu que o ex-desafiante ao título dos meio-médios fizesse a viagem. A tempestade obrigou Alves e sua família a se mudarem para a academia do American Top Team, e eles perderam seu querido cachorro de estimação durante o trágico incidente.

Também houve repercussão em sua vida profissional, já que Alves afirma que o matchmaker do UFC, Joe Silva, nunca se esqueceu de ter desistido da luta com Perry, apesar das circunstâncias extremas que o impediram de viajar para aquele evento.

“Depois disso, meio que fui colocado na lista negra do UFC, não conseguindo comparecer”, disse Alves. “Joe Silva na época meio que tinha um pouco [grudge] contra mim porque ele pensou que eu não queria lutar. Tentei. Tentei sair segunda, terça e quarta. [Flight didn’t happen.] Tenho que fazer o que é melhor para minha família.

“Você sabe como é, às vezes, quando as empresas querem que você se preocupe totalmente com elas e não com o que é importante para você. Acabei de tomar uma decisão. Eu paguei por essa decisão. Joe Silva não estava feliz comigo naquela época, mas é o que é. Aqui estamos e estou feliz por ter tomado essa decisão.”

Agora, sete anos depois, Alves espera resolver alguns assuntos inacabados com Perry.

Obviamente desta vez é em um esporte de combate bem diferente, mas Alves espera que os resultados ainda sejam os mesmos que planejou naquela época.

“Acho que sou um atacante melhor no geral”, disse Alves. “Não importa se vamos usar chutes ou não. Acho que estou mais polido. Acho que já estive lá com lutadores melhores também. A luta contra o Julian Lane, pensei que ele tivesse perdido. A luta contra o Michael Page, além do knockdown, achei que ele se atrapalhou nessa luta também. Lucas [Rockhold] não é sobre essa vida. Eddie Alvarez estava remendando ele no início da luta. Se não fosse [for] aquele soco que quebrou seu osso orbital, seria um resultado completamente diferente.

“Estamos entusiasmados. Estamos confiantes. Sabemos que ele é durão. Sabemos que ele é supostamente o lado A porque estão tentando construí-lo. Ele é mais novo, tem seguidores atrás dele, mas vamos invadir a festa. Acho que vou acabar com ele no quarto round. Vou eliminá-lo no quarto round.”