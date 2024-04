Thiago Alves se aposenta dos esportes de combate após derrota por nocaute de Mike Perry no KnuckleMania 4

Thiago Alves disputou sua última luta.

Alves foi a atração principal do BKFC KnuckleMania 4 na noite de sábado contra Mike Perry em Los Angeles. Perry nocauteou Alves em 60 segundos com uma brutal mão esquerda. Após o evento, Alves foi questionado sobre o que viria a seguir.

“Vou voltar a me aposentar”, disse Alves na coletiva de imprensa pós-luta. “Eu praticamente já estava aposentado, mas não fiz nenhum anúncio [or] qualquer coisa porque eu queria fazer mais uma, e foi isso. Infelizmente não foi do meu jeito, mas luto profissionalmente desde os 15 anos. Eu aceitei essa luta [an] com oito semanas de antecedência e perdi minha mãe no dia 5 de abril. Então, já passei por muita coisa e já fiz minha família passar por muita coisa.

“Estou feliz por ser treinador, viver a vida que levo, mas não me arrependo. Infelizmente, é quase impossível chegar ao topo quando se está competindo neste nível, mas estou feliz com o homem que vejo no espelho. E vamos para o próximo, certo?

Alves competiu no ringue do BKFC pela terceira e última vez no sábado. O ex-campeão do BKFC até 185 libras não conseguiu continuar após o knockdown, e o árbitro finalmente interrompeu a luta.

Alves reagiu à paralisação junto à mídia.

“Fui derrubado e estava me levantando e então o árbitro olhou para mim e me disse: ‘Dê alguns passos’, e eu dei, e acho que ele não gostou do que viu”, explicou Alves. “Achei que deveria sair do meu escudo, mas não foi o caso hoje.”

O jogador de 40 anos encerra a carreira com um recorde profissional de 23-15 no MMA, incluindo um recorde de 15-12 no UFC, que contou com uma luta pelo título contra Georges St-Pierre no UFC 100. Após deixar o UFC, Alves fez uma transição mais assumiu a função de treinador no American Top Team, mas obteve duas vitórias no ringue do BKFC, vencendo uma decisão contra Julian Lane e finalizando Uly Diaz para ganhar o ouro do BKFC no BKFC 18 em junho de 2021.

Com a carreira encerrada, Alves disse que conquistou tudo o que sempre quis e deixará de cabeça erguida o lado competitivo dos esportes de combate.

“Estou muito grato”, disse Alves. “Vim para cá quando tinha 19 anos, tinha US$ 40 em meu nome, não falava inglês e era apenas um garotinho brasileiro com o sonho de me tornar um dos melhores lutadores do mundo”, disse Alves. “Acho que fui capaz de fazer isso. Tornei-me campeão mundial em um dos esportes mais selvagens e durões que existem [in] boxe com os nós dos dedos, e estou muito grato por poder proporcionar uma boa vida para minha família, poder deixar esse negócio com saúde perfeita e, sim, cara, estou muito grato por estar aqui.