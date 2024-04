Thylane Blondeau em 2024: ‘A garota mais bonita do mundo’ e sua transformação ao longo dos anos

Thylane Blondeau ainda é vista como uma das mulheres mais bonitas do mundo quase duas décadas depois de ter conquistado esse prêmio pela primeira vez.

Talvez, em parte, ajude o fato de ela já ter sido marcada com o rótulo quando tinha apenas quatro anos de idade. Em 2005, ela foi rotulada como ‘a garota mais bonita do mundo’ e, hoje, ainda está na crista da onda.

Mas sua história é sinônimo de sucesso para alguns e de precocidade incompreendida para outros.

Blondeau é uma modelo e atriz francesa nascida em 5 de abril de 2001, em Aix-en-Provence, França. Ela começou sua carreira apenas cinco anos depois, quando um agente de moda a viu em uma loja Jean Paul Gautier desfile de moda e começou a aparecer em campanhas publicitárias e desfiles de moda.

Sua mudança física ao longo dos anos

Apenas um ano depois, ela já era um dos rostos mais procurados do mercado. Aos seis anos, Blondeau apareceu na revista Vogue Enfants, gerando muita polêmica na sociedade devido ao caráter adulto das fotos.

Mesmo assim, a sua carreira não foi interrompida por este tropeço e ela continuou a trabalhar como rosto das marcas mais importantes do mundo.

Com o passar dos anos, a modelo francesa cresceu, mas continuou no mundo da moda, ganhando muito reconhecimento na indústria e entre as marcas.

Em seu currículo, ela já trabalhou para marcas como L’Oreal, Chanel e Dolce & Gabbana. Além disso, em 2018 foi eleita ‘a mulher mais bonita do mundo’ pela revista TC Candler.

Com apenas 14 anos, ela também deu seus primeiros passos na indústria cinematográfica, aparecendo em dois filmes até o momento: ‘Belle & Sebastian: A Aventura Continua’ e ‘Sangue Jovem’, ambos filmes franceses.

Com o advento das mídias sociais, ela começou a gerar conteúdo de tendência para seus seguidores. Atualmente, ela tem sete milhões de seguidores e mais de 1.300 postagens no Instagram.