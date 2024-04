Tiger Woods acidentalmente atinge um torcedor no campo de golfe do Masters, criando um momento de incerteza

Tiger Woods desmaiou no sábado no AugustaMestres, com seu pior desempenho no cenário de alguns dos maiores feitos de sua carreira, assinando uma carta de 82 tacadas, dez acima do par.

Woods é sem dúvida um dos maiores golfistas da história do esporte, mas ele teve alguns dias para esquecer. Durante a segunda rodada do Masters de 2024, ao tentar salvar uma tacada errada do tee, Tiger bateu em um torcedor no percurso.Que tiro ruim!

O tiro voou pelo fairway e, infelizmente, fez contato direto com um dos torcedores do Masters sentado fora das cordas.

Há poucos dias, Woods quebrou as regras do golfe com uma tacada de canhota que emocionou os fãs.

Com a bola colocada bem ao lado de uma árvore, Woods não teve chance de acertá-la como faria normalmente. Então ele decidiu chutar com a mão esquerda e com o taco invertido.

E no final das contas, Tiger Woods se despede do Masters com seu pior resultado em Augusta. A megastar se despede após estabelecer novo recorde de cortes consecutivos e a consternação das duas últimas rodadas.