Tiger Woods desistiu do sexo para se preparar para o mestrado, diz um amigo

Nenhum sexo está sendo feito em Tiger Woods ‘casa – pelo menos não recentemente – porque um amigo disse que a lenda do golfe desistiu da relação sexual para ter certeza de que está completamente focado em se preparar para o Masters.

Um dos amigos da lenda do golfe fez a revelação ao Correio de Nova York esta semana … contando ao outlet The Big Cat está treinando para o Augusta National este ano como um louco.

“Ele faz isso agora, quando está se preparando”, acrescentou o amigo. “Nada de sexo até o final do torneio. Ele não quer que nada tire seu foco.”

Tiger, é claro, não foi visto publicamente com ninguém desde sua complicada separação com Érica Herman aproximadamente dois anos atrás.

Você deve se lembrar, a paixão de longa data do homem de 48 anos afirmou que ele planejou um esquema cruel para expulsá-la de casa perto do final de 2022. Mais tarde, ela processou seu truste em US$ 30 milhões acima de tudo – embora ela finalmente largou o terno em julho de 2023.