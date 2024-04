Tiger Woods enfrenta o frio na retomada do Masters

Tiger Woods terminou a primeira rodada de madrugada, depois que a escuridão o impediu de terminar a primeira rodada de quinta-feira devido a um atraso devido à chuva.

A megastar completou os cinco buracos restantes com dois acima do par para postar um total de 73 (+1) em Augusta, um percurso que durou mais tempo na madrugada de sexta-feira por causa do frio, pior inimigo nesta fase do A carreira do tigre, cujo físico sofre até a temperatura subir.

A reinicialização de 12 graus não foi suficiente e Tiger adicionou alguns exercícios extras de aquecimento no caminho. O vento não soprava como na quinta-feira – “um dos dias mais difíceis que já vi aqui, não só pela mudança de direção, mas também pela intensidade diferente”, disse o cinco vezes vencedor do casaco verde – mas também não estava calmo.

Bosque jogou alguns pilotos de destaque, mas nas segundas pancadas, com os ferros longos, não encontrou boas posições, o que originou um bogey no dia 14 e um birdie falhado no último par 5 (buraco 15). No dia 18, após visitar o bunker, cometeu o segundo erro.

Não há tempo para Tiger descansar

Imediatamente, faltando apenas 50 minutos, terá que começar o segundo turno, onde Primeiro objetivo de Woods é passar para o corte, que seria o 24º consecutivo e lhe permitiria romper o empate histórico com Fred Casais e Gary Player.

Ao lado dele, na mesma partida, estava Max Homa, 33 anos, talvez o melhor jogador de golfe anônimo do mundo.

Fez alguns lances certeiros, ao contrário do que manda o manual Augusta, que convida a brincar com os contornos. O golfista de Burbank, cidade da Disney, Warner e Netflix, conectou dois birdies nos dias 16 e 17 com duas tacadas que entre elas não somaram um metro e meio.

Neste último, ele esteve perto de acertar no fairway. Ele tinha três dedos a menos. Como Tigre, ele também foi para a areia e errou o putt no dia 18. Ele é o terceiro com 67 tacadas, sua melhor pontuação em um Major, junto com Nicolai Hojgaard, dois atrás de DeChambeau e um atrás de Scheffler.