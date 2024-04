Tiger Woods mantém o senso de humor e manda recado para Fred Couples após fazer história no Masters

Tiger Woods ainda está em busca do Mestrado 2024 depois de passar pelo corte na sexta-feira, terminando a segunda rodada com pontuação de 1 acima do par.

Além de garantir seu lugar nas ações deste fim de semana Desempenho de Woods também o viu quebrar um recorde.

Tiger Woods impressionado com a arrogância do filho Charlie Woods que pode ser melhor do que a dele

Ele entrou esta semana no nível com Fred Casais e Gary Player para o maior número de cortes consecutivos no Masters, aos 23. No entanto, ele agora está sozinho aos 24, depois de fazer o corte no Augusta National.

Woods brinca sobre reivindicar outro recorde

Depois de terminar o segundo turno, um repórter perguntou Bosque: “Mesmo que você não toque por cortes, nunca tocou, há algum apreço por ter esse disco?”

Bosque estava claramente de bom humor após sua apresentação, brincando sobre o que faria.

“Sim”, respondeu Woods. “Assim que eu terminar com vocês, vou mandar uma mensagem para Freddie e dar-lhe uma pequena agulha.”

Woods ainda acredita

Bosque fez sua 24ª eliminação consecutiva no Augusta National ao ir 73-72 nas duas primeiras rodadas. Sua pontuação de 1 over significa que ele começará no sábado T22.

Embora ele esteja sete tiros atrás dos líderes, Bosque diz que se colocou em uma chance.

“Ainda estou no jogo com boas chances no fim de semana”, disse Woods.

Junto com um fim de semana estelar de golfe, Woods precisará que os líderes diminuam a velocidade do poço. O trio de Scottie Scheffler, Bryson DeChambeau e Max Homa atualmente lidera com 6 abaixo.

DeChambeau teve a chance de aumentar sua pontuação estelar de 67 na rodada de abertura, mas o vento não ajudou em sua causa na sexta-feira. Como resultado, ele terminou com 73, permitindo Homa ganhar duas tacadas com seu 71. Quanto a Schefflerele terminou ainda na sexta-feira.

Suas atuações estão em linha com o desempenho do restante do campo, já que a pontuação mais baixa na sexta-feira foi Ludvig Aberg 69.

Seu desempenho foi ainda melhor quando você considera que ele foi o único jogador a quebrar 70 naquele dia.