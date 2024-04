Aos melhores golfistas do mundo se reúnem em Clube Nacional de Golfe de Augusta para o Masters de 2024, um nome se destaca entre os demais – Tiger Woods.

O incrível truque de Tiger Woods quando desafiado para uma competição de longa distância

Luta física de Tiger Woods em Augusta

Apesar de enfrentar desafios físicos que desencorajariam a maioria, o pentacampeão do Masters permanece implacável em sua busca por outro jaqueta verde.

Tiger Woods’ caminho para o Mestres este ano foi marcado por adversidades.

Lutando contra um corpo que o trai a cada passo, Bosque enfrenta cada rodada com coragem e determinação.

“Eu me machuco todos os dias” ele admitiu, reconhecendo a dor constante que o acompanha dentro e fora do curso.

Apesar do preço que isso cobra, Bosque recusa-se a ceder, movido pelo seu amor pelo jogo e pela emoção da competição.

Para Bosquecada tiro em Augusta Nacional é um desafio formidável, com a sua paisagem ondulada exigindo precisão e resistência.

Caminhar pelo percurso montanhoso apresenta uma luta única, mas Bosque abraça-o com resiliência característica.

“Cada tacada que não está na caixa do tee é um desafio”, observou ele, refletindo sobre as demandas físicas da navegação Augusta terreno.

Apesar das dificuldades, Bosque permanece resoluto, alimentado pela sua paixão pelo esporte.

A busca recorde de Woods

Enquanto Woods se prepara para a tacada inicial, ele carrega consigo o peso da história, com o objetivo de quebrar um recorde compartilhado com lendas do golfe Jogador Gary e Casais Fred.

Sua seqüência de 23 cortes consecutivos no Mestres permanece como uma prova de sua consistência e compreensão de Augusta nuances.

“Acho que é consistência, é longevidade, é uma compreensão de como jogar neste campo de golfe”, ele disse quando questionado sobre seu sucesso em Augusta.

“Há muito conhecimento necessário para entender como jogar.”

Bosque comentou, falando sobre sua experiência com o curso.

A última vez Bosque estava em um curso de torneio estava no Gênesis com convite sobre 16 de fevereiro.

Acabou desistindo após seis buracos no segundo turno por causa de uma gripe.

Bosque será acompanhado por Max Homa e Dia de Jasão na primeira rodada do Mestres sobre Quinta-feira.

A partida está programada para às 13h24 horário do leste dos EUA.