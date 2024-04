EUCostuma-se dizer que a lealdade compensa, e em Tiger Woods’ caso, certamente acontece. Especialmente depois de toda a incerteza que cercou o golfe nos últimos meses, com os jogadores cogitando a ideia de deixar o Tour PGA pelo que poderia ser um acordo mais lucrativo.

VIDA Golfetambém conhecido como Superliga de Golfejá contratou um grande número de jogadores experientes e talentosos como Phil Mickelson e Sérgio Garcia e está procurando adicionar mais para aumentar sua popularidade e competir com o PGA conseguindo acordos de TV que roubam espectadores.

Mesmo com isso circuito inovador atraindo alguns jogadores, outros optaram por permanecer leais àquela que ainda é a mais importante organização de golfistas profissionais. Por conta disso, uma recompensa está sendo dada a muitos jogadores que permaneceram.

Tiger Woods é um dos mais beneficiados, mas não o único

Tiger Woods recebeu uma notificação de que receberá até US$ 100 milhões em patrimônio por permanecer leal ao Tour PGA. Ele recebeu um e-mail de Sede de Sawgrass com a notícia surpreendente. Bastante interessante é o fato de que ele não é o único que se beneficiaria com sua decisão.

Relatórios indicam que Rory McIlroy também receberá muito dinheiro com uma quantia que pode girar em torno de US$ 50 milhões por não aderir VIDA Golfe. Não há razão para acreditar que outros jogadores também não receberão algum tipo de recompensa, talvez abaixo dos US$ 50 milhões, mas uma quantia considerável de dinheiro.

Tour PGA comissário, Jay Monahan está por trás de um acordo que ajuda a acolher novos investimentos no circuito. O Strategic Sports Group investiu US$ 1,5 bilhão em Empresas de turismo PGA há cerca de três meses e isso permitiu a distribuição destas compensações aos golfistas.

Grupo Desportivo Estratégico é um consórcio de investidores liderado por Liverpool FC proprietário Fenway Sports. Acredita-se que o dinheiro será distribuído para 193 jogadores de golfe do PGA Tour.