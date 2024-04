Tiger Woods se despede do Masters com seu pior resultado em Augusta

vocêconseguiu evitar o último lugar entre os 60 jogadores eliminados, Tiger Woods disse adeus ao Augusta Mestreso torneio que desempenhou um papel importante em sua carreira.

É uma despedida que vem depois de bater o recorde de cortes consecutivos em Augusta – 24 consecutivos, um recorde de todos os tempos – e da decepção de duas rodadas cruas de 82 e 77 tacadas, o pior e o quarto maior de sua vida no Augusta National.

O tiro com a mão esquerda de Tiger Woods no Masters o tira de uma situação difícil

Tigre comecei bem a manhã. Estava quente, algo que suas costas machucadas precisavam especialmente; o filho dele Charlie o acompanhou no driving range e, além disso, foi um aniversário especial no Augusta National. Ele iria jogar sua 100ª rodada.

Ele começou com um estrondo. Ele atirou para a águia no segundo buraco. E outra tacada soberba quase lhe permitiu chegar ao 3º, um par 4 cujo green foi alcançado de uma só tacada no domingo.

Mas a bola não parou, desceu ladeira e a partir daí começaram seus problemas. Fez um bogey e, duas tacadas depois, no dia 5, perdeu a bola na tacada inicial. Um triplo bogey que o deixou na última posição da tabela de classificação.

Outro erro

Demorou mais um bogey para acertar o swing e a partir daí montou uma sequência de oito pares até o dia 16, o último dos par 5 do percurso, que revelou que seu o jogo curto não está nem perto do que costumava ser.

Ele cometeu mais um erro e se despediu de seu quintal em meio a ovações, mas com a ideia evaporada de que um dia poderá perseguir Jack Nicklaus e suas seis jaquetas verdes. Próxima parada, Valhalla, sede do PGA Championship.

“Não há outro segredo senão continuar trabalhando e manter o motor funcionando”, disse ele.

Ele deixou o torneio cumprimentando Verne Lundquista lenda que transmite o Masters pela CBS há 40 anos e que está se aposentando.

“A voz dele faz parte da minha vida. Vou tê-lo na memória para o resto”, disse o pentacampeão que também revelou que conversa com Yassir Al-Rummayan semanas atrás nas Bahamas para encontrar um acordo PGA Tour-LIV “estão indo na direção certa”.