TJ House, ex-arremessador abertamente gay da MLB, casa-se com parceiro em casamento luxuoso na Louisiana

A aposentadoria está abrindo novos capítulos para o ex-arremessador do Toronto Blue Jays Casa TJ – um dos poucos ex-jogadores assumidamente gays da MLB – já que acabou de se casar com seu parceiro de longa data!!

O canhoto de 34 anos se casou com Ryan Neitzel na sexta-feira em Nova Orleans… durante um luxuoso casamento ao ar livre que veio com todos os sinos e assobios.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

As núpcias – e a festa que se seguiu – contaram com rolo de charuto, leitor de tarô e até desfile pelas ruas com uma banda de jazz! Também havia bastões luminosos… e, sim, muita dança.