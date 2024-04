Todos os filhos de OJ Simpson envolvidos nos últimos dias antes da morte

OJ Simpson foi cercado pela família nos últimos dias antes de sua morte, e isso inclui todos os seus filhos vivos – sim, até mesmo os dois mais novos que ele teve com Nicole Brown Simpson .

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… todos que vieram visitar OJ em sua casa nos dias antes de seu falecimento tiveram que assinar NDAs para sua privacidade – isso foi para amigos, familiares e até mesmo pessoal médico que estava entrando em contato com ele enquanto ele estava sob cuidados paliativos.

Fomos informados na sexta-feira que um profissional médico examinou OJ e notificou as pessoas ao seu redor que ele estava começando a transição – e foi então que todos vieram para sua cabeceira.

Não está claro exatamente quando seus quatro filhos chegaram, mas no final… eles estavam todos lá enquanto ele morria pacificamente. Os membros da família incluíam seus 2 filhos com Nicole – Sidney dar Justino – e seus 2 filhos mais velhos com Marguerite Whitley … Jasão dar Arnelle.