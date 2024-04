Tom Aspinall diz que Jon Jones foi ‘inteligente’ ao evitar confronto com ele: ‘Isso promove uma luta potencial’

Tom Aspinall acha que Jon Jones nunca está interessado em lutar com ele.

Em novembro passado, Jones deveria defender o título dos pesos pesados ​​​​do UFC contra Stipe Miocic no UFC 295, até que uma lesão forçou o adiamento da luta. Em vez disso, Aspinall interveio em cima da hora para enfrentar o lutador reserva Sergei Pavlovich pelo título interino dos pesos pesados, conquistando o cinturão em apenas 69 segundos.

Depois disso, Aspinall convocou uma luta de unificação do título com Jones, mas Jones o rejeitou. Isso não impediu Aspinall de tentar e, em março, os dois tiveram um desentendimento improvisado no Arnold Sports Festival em Birmingham, Inglaterra, que ganhou as manchetes. Mas falando na segunda-feira A hora do MMAAspinall explicou que realmente não era grande coisa.

“Estávamos ambos nos encontrando e cumprimentando, mas estávamos a cerca de 20 metros um do outro”, disse Aspinall. “O dia todo! Eu estava tipo, não posso simplesmente sair sem dizer olá. Eu só quero ir e dizer olá. Mas o empresário dele não queria que eu fosse até lá. … Mesmo quando eu fui até lá, eu estava bem perto dele e ele disse, ‘Não, não, não, não! Você não pode fazer isso! [I said,] ‘Só estou dizendo olá. Eu só quero dizer olá. Não estou tentando causar uma cena nem nada.

“Eu honestamente não estava tentando causar uma cena. Eu só queria ver cara a cara – eu pensei, ‘Vamos fazer isso? Ah, eu gostaria’, e ele me dispensou. E é isso.”

A interação foi tão breve que Jones e Aspinall nem sequer se enfrentaram, o que Aspinall acredita ter sido uma decisão calculada de Jones.

“Eu queria me enfrentar”, disse Aspinall. “Jon é inteligente, sabe? … Jon não vai dizer em lugar nenhum – você não consegue encontrar, não está aí – que ele vai lutar comigo. Ele não dirá isso em lugar nenhum publicamente. Ele não vai dizer isso. Você não consegue encontrar um clipe, uma citação, nada, em qualquer lugar, de Jon Jones dizendo: ‘Um dia vou lutar contra Tom Aspinall, e vou acabar com ele. É isso que vou fazer. Isso não existe. Ele não quer nenhuma evidência, em lugar nenhum, de que ele concordou com qualquer tipo de briga comigo, porque ele não quer voltar atrás nisso.

“Ele não quer fazer um confronto direto porque isso promove uma luta potencial. Quando pergunto a ele: ‘Jon, vamos fazer isso?’ Ele não diz: ‘Absolutamente. Deixe-me tirar Stipe do caminho e nós faremos isso. Em vez disso, ele dirá: ‘Oh, talvez um dia’. Porque ele não quer aquela citação de ‘Vamos lutar um dia’. É superinteligente.”

A recusa de Jones em se envolver com Aspinall de qualquer forma contrasta suas várias interações com o ex-campeão peso pesado do UFC Francis Ngannou. Apesar dos dois lutadores estarem em promoções diferentes, Jones estava mais do que disposto a se envolver em um confronto prolongado com Ngannou em um evento do PFL no ano passado.

Do jeito que as coisas estão, Jones parece estar decidido a lutar contra Miocic ainda este ano, e embora ele tenha deixado a porta aberta para uma possível luta com Aspinall em algum momento, muitos fãs acreditam que Jones se aposentará após enfrentar Miocic. Mesmo que ele não se aposente, essa não é a única coisa que pode causar estragos na carreira de lutador de Jones. O astro mercurial tem um extenso histórico de problemas legais e, uma vez contra, se viu em polêmica no fim de semana, acrescentando outra possível ruga ao futuro de Jones na jaula.

Então, dada a enorme incerteza em relação a uma possível luta de Jones, Aspinall não está muito preocupado, de uma forma ou de outra, se eles se encontrarem dentro do octógono.

“Honestamente, não passo meus dias pensando em Jon Jones”, disse Aspinall. “Ao contrário do que as pessoas pensam, não estou desesperado por isso. Essa luta não define minha carreira. Seria ótimo, seria legal, mas tenho outras maneiras de provar meu valor. Estarei nesse esporte por pelo menos mais cinco anos. Pelo menos. Mínimo. Então seria ótimo. Se eu conseguir a luta, fantástico. Mas eu não fico tipo, ‘Oh, olhe o que Jon fez de novo! Isso nunca vai acontecer! Oh meu Deus!’ Isso é problema de Jon. Jon pode fazer o que quer. Se lutarmos, ótimo. Se não o fizermos, ótimo também. Todo respeito a Jon Jones, um dos GOATs do esporte.”