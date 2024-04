Tom Brady não vai torcer por Caitlin Clark, mas deu as boas-vindas a sua melhor amiga no Las Vegas Aces

Ases de Las Vegas proprietário minoritário Tom Bradydeu calorosas boas-vindas a Kat Martinex-companheiro de equipe da sensação do basquete Caitlin Clarkna noite de segunda-feira. Martinhoque jogou ao lado Clark na Universidade de Iowa, ficou agradavelmente surpreso quando o Ases a selecionou na segunda rodada do draft.

“Há muitas emoções agora” Martinho disse à ESPN.

O gol de Caitlin Clark na primeira temporada da WNBA com o Indiana Fever surpreende o repórter da ESPN

“Estou muito feliz por estar aqui. Estive aqui para apoiar Caitlin, mas eu esperava ouvir meu nome ser chamado. Tudo que eu queria era uma oportunidade e consegui. Estou realmente animado.”

Brady acessou o Instagram para expressar seu entusiasmo, compartilhando um gráfico com Martin e seus colegas recrutas do Aces com a legenda: ‘Bem-vindo à família!’

Além de Martinhoo Ases fez várias outras escolhas notáveis ​​no draft, incluindo Feira Dyaisha, Elizabeth Kitley e Angel Jackson. Com essas adições, a equipe pretende fortalecer sua escalação e competir ao mais alto nível na próxima temporada.

Um potencial retorno da NFL

Enquanto isso, Brady tem ganhado as manchetes, recentemente dando dicas sobre um possível retorno ao futebol. Apesar de se aposentar oficialmente da NFL no início de 2023, Brady sugeriu a possibilidade de uma recuperação, expressando sua disposição de se manter em forma e continuar jogando caso surgisse a oportunidade.

Essa especulação gerou entusiasmo entre fãs e especialistas, lembrando Michael Jordano icônico retorno de Bennett ao basquete após uma breve aposentadoria.