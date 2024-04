Tom Brady revela os três times da NFL para os quais ele consideraria sair da aposentadoria

EUSe ele ainda se sente completamente em forma e capaz, não há razão para Tom Brady não deveria considerar voltar para o NFL. Embora ele tenha afirmado repetidamente que está 100% aposentado, uma declaração recente o pegou relaxando e ele confessou como realmente se sente. Acontece que permanecer afastado do jogo provou ser difícil e Tom Brady claramente sente falta de fazer parte de uma equipe. Todos nós tentamos fazer com que ele dissesse algo assim há meses, mas foi necessário um podcast com tema de cortes de cabelo para deixá-lo confortável o suficiente para dizer isso. Aconteceu durante o Podcast de cortes profundos enquanto ele cortava o cabelo, Brady finalmente disse o que todos estávamos pensando.

Tom Brady compartilha plano de sair da aposentadoria para jogar na NFL novamente como Michael Jordan

Enquanto ele respondia à pergunta, Tom Brady esclareceu que não sabe se o NFL os proprietários permitiriam que ele voltasse a jogar se ele se tornasse dono de um time. Se você se lembra, Tom está atualmente em processo de se tornar co-proprietário do Invasores de Las Vegas equipe. Caso recebesse uma ligação, Brady confirmou que não apenas está pronto, mas nomeou três equipes às quais diria sim. A pessoa que cortou o cabelo nomeou o Raiders, os 49ers e os Patriots. Aqui está sua declaração: “Não me oponho a isso. Não sei se eles vão me deixar, se eu me tornar dono de um time da NFL, mas não sei se – não sei , sempre estarei em boa forma, sempre serei capaz de lançar a bola. Então, para entrar um pouquinho, tipo MJ voltando? Não sei se eles me deixariam, mas eu não me oporia a isso.”

Quão possível é que Tom Brady realmente retorne?

No fim do dia, Tom Brady retornar à NFL depende de dois fatores. Uma delas é que um dos três times mencionados por ele sofre um revés por lesão em um de seus zagueiros. A outra é que a permissão do resto do NFL proprietários, que ninguém pensa que se oporiam à ideia. Tendo o maior de todos os tempos retornando para uma última dança como Michael Jordan fez é uma ideia tentadora. Já sabemos que Brady está aberto à ideia, o que é motivo mais que suficiente para deixar todos os fãs da NFL entusiasmados. Tom ainda está em forma e capaz de continuar jogando, apesar dos 47 anos.